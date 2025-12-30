В Казахстане ввели права на скутеры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которые вводит новые требования и ограничение для использования электросамокатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает портал Tengrinews.

Электросамокаты официально признаны в стране транспортным средством, ими могут управлять только лица старше 18 лет. Для поездок на такой технике по проезжей части дороги необходимо будет иметь при себе водительское удостоверение - это требование не действует в случае, если электросамокат эксплуатируется в парках или на велодорожках. Все устройства, как личные, так и прокатные должны иметь регистрационные номера.

Компании, сдающие электросамокаты в аренду, обязаны оформить на них страховку. Кроме того, им предписано отслеживать, где клиенты паркуют прокатную технику.