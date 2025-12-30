Телеканал Euronews подготовил репортаж из Baku White City

Телеканал Euronews подготовил видеорепортаж, посвященный одному из проектов городской реновации в Баку - Baku White City.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в репортаже "Баку Белый город" представлен как один из ключевых примеров масштабной трансформации городской среды. Отмечается, что территория, которая ранее представляла собой сильно загрязненную промышленную зону, была преобразована в современное, устойчивое и ориентированное на пешеходов жилое пространство. Проект спланирован с учетом удобной организации повседневной городской жизни и объединяет жилые, торговые и культурные зоны в шаговой доступности друг от друга.

В репортаже подчеркивается, что планировка района направлена на снижение зависимости от автомобилей, стимулирование пешеходного движения и формирование комфортной среды для проживания. Устойчивые архитектурные решения, зеленые зоны и элементы общественного искусства стали неотъемлемой частью повседневной жизни в "Баку Белом городе".

Видеоматериал также отмечает важную роль местного бизнеса и предпринимателей в формировании идентичности района. Жители, в свою очередь, подчеркивают, что в этом пространстве созданы благоприятные условия для семейной жизни, социального общения и общего благополучия. В репортаже Euronews также обращается внимание на более широкий тренд в Баку, отражающий переход к человекоцентричному подходу в градостроительстве.

Напомним, что ранее Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили "Баку Белый город".