Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 31 Декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "С 31 Декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!".
