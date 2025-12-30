Разработчик собрал ноутбук на базе смартфона

Моддер под псевдонимом HTLL_OFFICIAL разработал кибердек - кастомное устройство, которое позволяет использовать смартфон в качестве ноутбука. Проект представляет собой самодельный корпус в стиле киберпанк, расширяющий функциональные возможности мобильного устройства, о чем он рассказал на форуме Reddit.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, кибердек выполнен в формате док-станции с интегрированной клавиатурой, динамиками и дополнительными интерфейсами. По словам разработчика, идея возникла из-за отсутствия на рынке подходящего ноутбука. На реализацию проекта ушло значительное время, однако в результате была создана многофункциональная мобильная система.

Дизайн устройства вдохновлен карманным компьютером Atari Portfolio. Корпус раскрывается на 180 градусов, а для повышения надежности использованы шарниры от старых моделей ThinkPad. Фиксация смартфона осуществляется с помощью магнитных креплений, спроектированных в программе Fusion 360.

Кибердек оснащен двумя стереодинамиками мощностью по 5 Вт. По словам автора, качество и громкость звука заметно превосходят возможности встроенных динамиков смартфонов.

Для ввода данных используется компактная клавиатура с тачпадом, что позволяет полностью управлять системой без касания экрана. Питание обеспечивается аккумулятором емкостью 10 000 мАч, а встроенный USB-хаб расширяет набор доступных портов и поддерживает подключение внешних устройств.