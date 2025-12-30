Зеленский о возможности размещения войск США на территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины реализуются поэтапно, и параллельно с прекращением огня обязательно должна начать работу мониторинговая миссия.

Как сообщает Day.Az, об этом он заявил в комментарии журналистам.

Зеленский также ответил на вопрос о том, учитывается ли риск "операций под ложным флагом" в механизмах безопасности.

Речь идет о возможных инсценированных инцидентах со стороны России с последующим обвинением Украины, а также о наличии механизмов, позволяющих объективно фиксировать нарушения.

По словам украинского лидера, гарантии безопасности обеспечиваются поэтапно, и главным приоритетом является начало работы мониторинговой миссии одновременно с введением режима прекращения огня.

"Мониторинговая миссия будет осуществляться под руководством партнеров, которым мы доверяем. Это партнеры, обладающие техническими возможностями. У них есть спутниковые системы, инфраструктура дронов", - подчеркнул Зеленский.

Говоря о том, как будет осуществляться реакция на нарушение режима прекращения огня, президент отметил, что это является вторым этапом гарантий безопасности, и в соответствующих документах по пунктам прописано, какие шаги партнеры предпримут в случае нарушений.