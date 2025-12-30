Баку в преддверии Нового года

Баку встречает Новый год. Город сияет яркими огнями и украшен праздничными елками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, центральные улицы столицы украшены разноцветными гирляндами, флажками и елками, окрашенными в разные цвета. Главные проспекты и бульвар города погружены в атмосферу праздника.

В преддверии Нового года на центральных улицах организованы ярмарки, создающие праздничное настроение для жителей и гостей города.

Разноцветные огни, нарядные елки и праздничная атмосфера делают столицу особенно уютной и праздничной.

Фотограф Trend запечатлел кадры Баку, наполненные позитивными эмоциями.