https://news.day.az/society/1806475.html Баку в преддверии Нового года - ФОТОРЕПОРТАЖ Баку встречает Новый год. Город сияет яркими огнями и украшен праздничными елками. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, центральные улицы столицы украшены разноцветными гирляндами, флажками и елками, окрашенными в разные цвета. Главные проспекты и бульвар города погружены в атмосферу праздника.
Баку в преддверии Нового года - ФОТОРЕПОРТАЖ
Баку встречает Новый год. Город сияет яркими огнями и украшен праздничными елками.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, центральные улицы столицы украшены разноцветными гирляндами, флажками и елками, окрашенными в разные цвета. Главные проспекты и бульвар города погружены в атмосферу праздника.
В преддверии Нового года на центральных улицах организованы ярмарки, создающие праздничное настроение для жителей и гостей города.
Разноцветные огни, нарядные елки и праздничная атмосфера делают столицу особенно уютной и праздничной.
Фотограф Trend запечатлел кадры Баку, наполненные позитивными эмоциями.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре