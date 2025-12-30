ВВС Саудовской Аравии нанесли удар по военным конвоям в Йемене

Королевские ВВС Саудовской Аравии нанесли удар по военным конвоям сил, поддерживаемых ОАЭ, в йеменском регионе Хадрамаут.

Как передает Day.Az, вслед за этими ударами, министерство обороны ОАЭ заявило, что оно "добровольно" завершило миссию своих подразделений по борьбе с терроризмом в Йемене.

Это произошло спустя всего девять часов после того, как Саудовская Аравия фактически призвала ОАЭ вывести все свои войска из Йемена в течение 24 часов и прекратить военную и финансовую поддержку йеменских группировок.