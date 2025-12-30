https://news.day.az/world/1806500.html ВВС Саудовской Аравии нанесли удар по военным конвоям в Йемене - ВИДЕО Королевские ВВС Саудовской Аравии нанесли удар по военным конвоям сил, поддерживаемых ОАЭ, в йеменском регионе Хадрамаут. Как передает Day.Az, вслед за этими ударами, министерство обороны ОАЭ заявило, что оно "добровольно" завершило миссию своих подразделений по борьбе с терроризмом в Йемене.
ВВС Саудовской Аравии нанесли удар по военным конвоям в Йемене - ВИДЕО
Королевские ВВС Саудовской Аравии нанесли удар по военным конвоям сил, поддерживаемых ОАЭ, в йеменском регионе Хадрамаут.
Как передает Day.Az, вслед за этими ударами, министерство обороны ОАЭ заявило, что оно "добровольно" завершило миссию своих подразделений по борьбе с терроризмом в Йемене.
Это произошло спустя всего девять часов после того, как Саудовская Аравия фактически призвала ОАЭ вывести все свои войска из Йемена в течение 24 часов и прекратить военную и финансовую поддержку йеменских группировок.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре