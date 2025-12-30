В Баку разгорелась битва смеха и креатива Юниор Лиги КВН сезона 2025–2026

На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя воцарилась атмосфера настоящего праздника смеха и креатива. В 1/4 финала Юниор Лиги КВН встретились восемь школьных команд, каждая из которых стремилась доказать, что именно она готова выйти в полуфинал, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект организован при поддержке Управления образования города Баку и Детского фонда Азербайджана.

Юниор Лига КВН продолжает развивать культуру юмора среди школьников и помогает выявлять и поддерживать талантливую молодежь. Сезон 2025-2026 проходит по суммарной системе, где каждый матч влияет на общий рейтинг команд, а значит - шутка могла стать решающей! Ведущий и художественный руководитель Юниор Лиги Самандар Рзаев поддерживал зрителей живой реакцией и создавал настоящую театральную атмосферу. Команды удивляли оригинальными шутками, остроумием и креативными номерами, а зрители щедро одаривали их аплодисментами.

Результаты 1/4 финала

Лучшие команды этого этапа:

Школа №7

Школа №189

Команды, прошедшие в полуфинал:

Школа №6

Школа №18

Школа №17

Лицей "21-й век"

К сожалению, по итогам 1/4 финала сезона 2025-2026 Юниор Лиги КВН из соревнования выбыли следующие команды:

Сборная школы №160 - "160 faiz gülüş"

Сборная школы №193

В то же время, на основании результатов всех игр 1/4 финала, организационный комитет Юниор Лиги оставляет за собой право пригласить одну или две команды в следующий этап дополнительно.

Жюри оценивало выступления:

Джавид Шахбазбеков - директор Юниор Лиги, поэт, член Союза писателей Азербайджана

Хосе Бернардо - актер, стендап-комик, шоумен

Нариман Абдул Алиев - исполнительный директор канала Space TV

Амиран Бабаев - главный продюсер Space TV

Офелия Новрузгызы - актриса Государственного академического музыкального театра

Общие результаты после 1/4 финала: