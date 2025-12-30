В Баку разгорелась битва смеха и креатива Юниор Лиги КВН сезона 2025–2026 - ФОТО
На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя воцарилась атмосфера настоящего праздника смеха и креатива. В 1/4 финала Юниор Лиги КВН встретились восемь школьных команд, каждая из которых стремилась доказать, что именно она готова выйти в полуфинал, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Проект организован при поддержке Управления образования города Баку и Детского фонда Азербайджана.
Юниор Лига КВН продолжает развивать культуру юмора среди школьников и помогает выявлять и поддерживать талантливую молодежь. Сезон 2025-2026 проходит по суммарной системе, где каждый матч влияет на общий рейтинг команд, а значит - шутка могла стать решающей! Ведущий и художественный руководитель Юниор Лиги Самандар Рзаев поддерживал зрителей живой реакцией и создавал настоящую театральную атмосферу. Команды удивляли оригинальными шутками, остроумием и креативными номерами, а зрители щедро одаривали их аплодисментами.
Результаты 1/4 финала
Лучшие команды этого этапа:
- Школа №7
- Школа №189
Команды, прошедшие в полуфинал:
- Школа №6
- Школа №18
- Школа №17
- Лицей "21-й век"
К сожалению, по итогам 1/4 финала сезона 2025-2026 Юниор Лиги КВН из соревнования выбыли следующие команды:
- Сборная школы №160 - "160 faiz gülüş"
- Сборная школы №193
В то же время, на основании результатов всех игр 1/4 финала, организационный комитет Юниор Лиги оставляет за собой право пригласить одну или две команды в следующий этап дополнительно.
Жюри оценивало выступления:
- Джавид Шахбазбеков - директор Юниор Лиги, поэт, член Союза писателей Азербайджана
- Хосе Бернардо - актер, стендап-комик, шоумен
- Нариман Абдул Алиев - исполнительный директор канала Space TV
- Амиран Бабаев - главный продюсер Space TV
- Офелия Новрузгызы - актриса Государственного академического музыкального театра
Общие результаты после 1/4 финала:
- Школа №7 - 7G - 67 баллов
- Школа №189-190 - "Abrakadabra" - 66 баллов
- Школа №17 - "Əhmədli səs-küyü" - 66 баллов
- Школа №18 - "Şəhər uşaqları" - 64 балла
- Школа №6 - "Palata №6" - 63 балла
- Лицей "21-й век" - "21-ci Əsr Yığması" - 61 балл
