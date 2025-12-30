В Шамахы прошел концерт "Мелодии моей Родины"

Эстрадно-симфонический оркестр Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова вновь отправился в регионы страны, где представил зрителям новый концертный проект. Программа под названием "Мелодии моей Родины" состоялась в Центре культуры Шамахы.

Прозвучали классические и эстрадные произведения, отражающие богатое наследие азербайджанской музыкальной культуры. На сцене выступили солисты театра: Айнур Искендерли, Ильхама Гасымова, Медина Кязымова, Фахри Кязым-Ниджат, Талех Яхъяев и Ровшан Гахраманов. Оркестром дирижировала Эллада Мамедова.

В завершение вечера заместитель главы ИВ Шамахинского района Мехрибан Эйюбова и директор Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Ульвия Бабирли, поприветствовав гостей, поздравили артистов с успешным выступлением.

Концерт был организован министерством культуры в честь 140-летия великого композитора Узеира Гаджибейли. Мероприятие стало частью масштабных гастролей художественных коллективов, действующих при министерстве, по регионам страны.

Главная цель проекта - сохранение национальных музыкальных ценностей и представление высококлассных музыкальных произведений.

Профессиональное исполнение, разнообразный репертуар и живое звучание оркестра подарили зрителям в Центре культуры Шамахы яркий музыкальный вечер.