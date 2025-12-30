https://news.day.az/society/1806498.html Дорожная полиция обратилась к водителям с призывом Главное управление государственной автомобильной инспекции работает в усиленном режиме в праздничные дни.
Как сообщили Day.Az в Управлении, в период праздников для обеспечения комфортного и безопасного передвижения населения, а также во избежание дорожно-транспортных происшествий и для охраны общественной безопасности Главное управление государственной автомобильной инспекции организует круглосуточное дежурство в усиленном режиме.
Ведомство призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
