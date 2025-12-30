Дорожная полиция обратилась к водителям с призывом

Главное управление государственной автомобильной инспекции работает в усиленном режиме в праздничные дни.

Как сообщили Day.Az в Управлении, в период праздников для обеспечения комфортного и безопасного передвижения населения, а также во избежание дорожно-транспортных происшествий и для охраны общественной безопасности Главное управление государственной автомобильной инспекции организует круглосуточное дежурство в усиленном режиме.

Ведомство призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.