https://news.day.az/unusual/1806494.html Извержение вулкана вблизи - ВИДЕО На опубликованных кадрах запечатлен момент извержения вулкана с близкого расстояния. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Видно, как из разломов в горной породе выходит раскаленная магма, а вокруг происходят обвалы и выбросы горячих фрагментов.
Извержение вулкана вблизи - ВИДЕО
На опубликованных кадрах запечатлен момент извержения вулкана с близкого расстояния.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видно, как из разломов в горной породе выходит раскаленная магма, а вокруг происходят обвалы и выбросы горячих фрагментов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре