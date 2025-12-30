Пожар в центре Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре на улице Чингиза Нахчыванского в Низаминском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее на участке с деревьями, было в кратчайшие сроки ликвидировано, без распространения огня, в том числе на расположенный поблизости жилой дом.

Жилое здание и прилегающие территории были защищены от пожара.