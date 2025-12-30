https://news.day.az/society/1806515.html Пожар в центре Баку - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре на улице Чингиза Нахчыванского в Низаминском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС. В связи с поступившей информацией на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
Пожар в центре Баку - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре на улице Чингиза Нахчыванского в Низаминском районе Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.
В связи с поступившей информацией на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее на участке с деревьями, было в кратчайшие сроки ликвидировано, без распространения огня, в том числе на расположенный поблизости жилой дом.
Жилое здание и прилегающие территории были защищены от пожара.
