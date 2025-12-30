Можно ли оплатить проезд картой при недостаточном балансе?

Платежная система, применяемая BakıKart, включает в себя как принцип "разового прохода", так и механизм Delayed Authorization (отложенная авторизация). Благодаря функции "разового прохода" пассажир может воспользоваться общественным транспортом даже в случаях, когда баланс карты временно недостаточен; после пополнения баланса сумма оплаты списывается автоматически.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в компании "K Group Bakıkart" .

Отмечается, что данная функция обеспечивает гибкое проведение платёжных операций за время менее одной секунды.

"Механизм отложенной авторизации позволяет оформлять платёжные операции позднее по техническим причинам. Подчеркиваем, что данные механизмы не связаны с какими-либо техническими сбоями или необоснованным списанием средств, а вытекают из принципов работы системы. Их цель - обеспечить удобство пассажиров и сохранить непрерывность процесса оплаты.

В случае возникновения вопросов, связанных с платежами, граждане могут обратиться как к эмитенту банковской карты, так и официально в BakıKart для получения подробной информации об операциях", - добавили в "K Group Bakıkart".