В Кяльбаджарском районе впервые за 32 года прошло новогоднее мероприятие

Впервые с момента освобождения Кяльбаджарского района от оккупации состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как передает Day.Az, мероприятие, организованное совместно Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики и Службой восстановления, строительства и управления Кяльбаджарского района, создало праздничную атмосферу для семей и детей, проживающих в районе и способствовало укреплению чувства солидарности и единства.

В первом жилом квартале города была украшена новогодняя елка, а Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки. Праздничные торжества сопровождались музыкой, вызывая у детей радость. Детей, которые не смогли присутствовать на мероприятии, Дед мороз навестил дома и вручил им праздничные подарки.

Мероприятие создало незабываемую праздничную атмосферу для жителей на фоне реставрационных и реконструкционных работ в Кяльбаджаре, добавив особый колорит в общественную жизнь города.