https://news.day.az/world/1806234.html США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане - ВИДЕО Военные США нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое использовалось членами наркокартелей. Как передает Day.Az, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.
США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане - ВИДЕО
Военные США нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое использовалось членами наркокартелей.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.
"Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в публикации, в котором указывается, что в результате удара была подтверждена гибель двух человек.
Объединенная оперативная группа операции "Южное копье" нанесла удар 29 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета, отметило командование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре