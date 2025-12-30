Скончалась первая женщина премьер-министр Бангладеш

Бывший премьер-министр Бангладеш и председатель партии Bangladesh Nationalist Party (BNP) Халеда Зиа умерла 30 декабря сразу после утренней молитвы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили на странице партии в Facebook.

"Халеда Зиа скончалась около 6:00 утра (04:00 по бакинскому времени - прим.), сразу после утренней молитвы Фаджр. <...> Мы молимся за упокой ее души и просим всех помолиться за ее усопшую душу", - говорится в сообщении.

Халеда Зиа была первой женщиной на посту премьер-министра Бангладеш (в 1991-1996, 2001-2006 годах). Ушла из жизни в возрасте 80 лет.

Издание Prothom Alo сообщало о том, что Зиа страдала различными заболеваниями и 23 ноября была госпитализирована в столичную больницу в Бангладеш.