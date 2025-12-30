2026 год станет очередной вехой на успешном пути Азербайджана

"2025 год был для мира непростым. Но, к сожалению, нельзя сказать, что следующий будет лучше. Знаете, я согласен с премьер-министром Италии Мелони, которая, выступая на рождественской церемонии, заявила, что этот год был трудным, но следующий будет еще хуже. Укрепившиеся в мире в 2025 году тенденции не позволяют ожидать в 2026-м разрешения глобальных проблем, прекращения конфликтов и установления стабильности. Многие страны так и не научились решать проблемы самостоятельно. Прежде за них это делали международные организации и международное право. Но сейчас, со сломом прежнего мироустройства, многие государства будто растерялись.

Но давайте лучше поговорим об Азербайджане. Наша страна - одна из немногих, кто нашел свое место в изменившихся условиях и продолжает его укреплять".

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Касательно Азербайджана могу сказать, что и на внутреннем, и на внешнем треке было очень много важного в уходящем году. Начну с последних событий - с Акта об амнистии, под которую попало рекордное число заключенных. 20 тысяч человек получили накануне праздников добрую весть, в тысячи семей пришла радость. Для меня, как президента Азербайджанского общества Красного Полумесяца очень важна состоявшаяся в ноябре в Баку встреча руководителей обществ КП тюркских стран и принятая на ней дорожная карта тюркской Красной сети. Это была очень важная встреча с точки зрения взаимодействия обществ Красного Полумесяца тюркоязычных стран.

Год запомнился также юбилейными датами, связанными с нашей великой Победой.

На внешнеполитическом направлении тоже было очень много событий. Я даже не знаю, как выделить самые главные. Это и саммит Организации тюркских государств в Габале в октябре, это и саммит Организации экономического сотрудничества в Ханкенди, это многочисленные встречи форумы, визиты. В декабре состоялся первый официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Словакию. Считаю, это историческое событие.

Еще одна дипломатическая победа, и очень крупная, это интеграция по оси Азербайджан-Центральная Азия. Мы стали свидетелями интеграции тюркского пространства и превращения формата "5+1" в "шестерку".

Азербайджан укрепил свою роль незаменимого энергетического и транспортно-логистического хаба. Эта его роль принята всеми, потому что, независимо от симпатий и предпочтений, от происходящих на континенте событий, дороги и трубопроводы нужны всем. И всем нужны стабильные и безопасные маршруты, не подверженные воздействию конфликтов. Азербайджан показал пример - наши коммуникации стабильно работали и в годы оккупации, и во время освободительной войны. И эта ситуация не изменится, независимо от чьих-то козней и пожеланий. Внешние игроки могут в теории делить Южный Кавказ между собой сколько угодно, но если мы сами будем едины, эти интересы никогда не станут реальностью.

Президент Азербайджана показал себя истинным лидером региона. Своими действиями и заявлениями в течение этого года Президент Ильхам Алиев в очередной раз продемонстрировал миру, что каждый его шаг выверен и глубоко осмыслен. Наша страна под его руководством укрепила свои позиции на мировой арене. Это неоспоримо. Думаю, придет день, когда мировые лидеры будут звонить Президенту Ильхаму Алиеву и спрашивать у него совета. Честно скажу - я уверен, что таковые уже есть.

Рискую разочаровать недругов нашей страны, но они должны знать, что единство народа и власти в Азербайджане не закончилось с окончанием войны. Наш Президент говорит от имени народа. Мы едины во мнении по всем вопросам.

И все же главным дипломатическим событием года я бы назвал саммит в Вашингтоне 8 августа. Это событие можно считать знаковым не только для Азербайджана, но и для Армении и для всего региона. В каком-то смысле, оно важно и для всего мира, потому что миру был преподан урок того, как решаются проблемы там, где есть желающие их решить. В Вашингтоне были заключены договоренности, которые изменят наш регион. Была выработана дорожная карта. И если все поставленные цели будут достигнуты, многое изменится.

Азербайджан и Армения при посредничестве Президента Дональда Трампа очертили контуры будущего - это достижение окончательного мира, устранение любых угроз эскалации, сближение обществ. Трамп говорит, что остановил восемь войн, но его участие в сближении Азербайджана и Армении особенно заметно. Да, не он остановил конфликт и добился торжества справедливости, но его посредничество поспособствовало ускорению мирного процесса. Начались встречи представителей гражданского общества, а в ноябре в Габале состоялось заседание комиссии по делимитации с участием вице-премьера Армении. Азербайджан в октябре открыл транзит грузам для Армении, недавно в соседнюю страну впервые за тридцать пять лет был отправлен азербайджанский бензин. Можно ли было еще год назад представить подобное?

А самое главное, мы видим, как присутствие Трампа сразу изменило атмосферу вокруг армяно-азербайджанского урегулирования. Те, кто пытался вмешиваться, кто давал Армении неправильные советы, все отошли в сторону.

Насчет перспектив мирного процесса в 2026 году я бы сказал так: вероятно, этот год станет определяющим. Если армянский народ сделает правильный выбор и Никол Пашинян останется на своем посту, мир станет реальностью. Но мы не можем не учитывать того факта, что в Армении все еще сохраняются националистические настроения, реваншизм, оппозиция все еще продолжают подпитывать утопические идеи, уже создавшие армянскому народу немало проблем. Посмотрим, чем закончатся выборы в Армении. Ждем результатов не только мы. Все сейчас ждут итогов выборов в Армении и строят свои планы на случай каких-то серьезных перемен. Я имею в виду внешних игроков, которым действующее правительство закрыло возможности диктовать повестку.

Я думаю, армянский народ сделает правильный выбор. Но и на этом проблемы не закончатся. Армении еще предстоит внести изменения в свою Конституцию. Я понимаю, как нашим соседям надоело это слышать, но это реалии, которые невозможно обойти.

Между прочим, некоторые почему-то ожидали, что первым Конституцию начнет менять Азербайджан. Им казалось, что если год объявлен Годом Конституции и суверенитета, значит, что-то планируется. С какой стати? Наша Конституция, принятая в 1995 году, универсальна и прагматична. На базе этой Конституции мы пришли к Победе, обеспечили свою целостность, построили сильную страну. В будущем возможны какие-то поправки, которые помогут Азербайджану лучше приспособиться к процессу формирования нового миропорядка. И все. Наша Конституция не содержит токсичных положений. В отличие от армянской. Так что тут мы не будем, скажем так, первопроходцами.

Требования Азербайджана очень разумны и не являются вмешательством в дела суверенной страны. Нам бы не было дела до Конституции Армении, если бы она не закрепляла территориальные претензии к нашей стране, содержащиеся в Декларации о независимости. Я не раз уже говорил и хочу еще раз повторить: понравилось бы армянам, если бы в нашей Конституции были прописаны претензии на Западный Зангезур и Гёйчу?

Каждый шаг вперед, который делают Баку и Ереван в русле нормализации, является огромным политическим и дипломатическим событием. Но хочу заметить, что мы в Азербайджане очень внимательно следим за всем, происходящим в мире и регионе, просчитываем каждый ход. И не допустим, чтобы кто-то помешал реализации наших планов.

2025 год запомнится и расширением реализации программы Великого возвращения. Реализация этой программы является архиважной задачей для всех нас. На эти цели направлены огромные средства. Мы возвращаем на освобожденные земли людей, которые были лишены родных очагов. Теперь они возвращаются к своим истокам, к своим корням. Процесс сложный. Нужно создать людям необходимые для жизни условия, инфраструктуру, построить не только дома, но также дороги и коммуникации, создать рабочие места и так далее. Автором этой беспрецедентной по масштабам программы является Президент Ильхам Алиев, и я не сомневаюсь, что она будет реализована в полном объеме и при поддержке всего народа, потому что это наше общее дело и каждый из нас тем или иным способом вносит в него свой вклад.

Демагоги, утверждающие, что бывшие вынужденные переселенцы не хотят возвращаться на свои земли, просто манипулируют общественным мнением, точнее, пытаются манипулировать, но им это не удается. И не удастся, потому что народ верит в Великое возвращение, верит в своего Президента.

Президент Ильхам Алиев - мудрый политик, способный ставить вопросы перед главами мировых держав, лидер, за 44 дня решивший проблему с 200-летней историей, за сутки обеспечивший полный суверенитет страны. Для такого лидера нет ничего невозможного. Поэтому можно не сомневаться, что освобожденные земли станут самыми развитыми и удобными для жизни регионами страны. От нынешних руин и минных полей не останется ни следа, и будущие поколения уже будут считать, что так было всегда.

Попробую объяснить свою мысль на простом примере. Люди моего поколения помнят, что представляло собой до реконструкции аэропортовское шоссе. Это было неудобное двухполосное шоссе, по сторонам которого тянулись унылые строения и заболоченные и загрязненные нефтью поля. Мы помним также, что представляло собой озеро Беюк-шор, находившееся на грани экологической катастрофы, помним, как оно начало затапливать аэропортовскую дорогу. А что мы видим сегодня? Сегодня перед нами широкая современная многополосная магистраль, благоустроенные и озелененные территории, озеро с чистой водой и прекрасным бульваром. Мы видим современные мосты, удобные развязки. Все изменилось. Молодое поколение не видело прежней картины и думает, что так было всегда.

Такой же эффект будет и с освобожденными землями. Постепенно те, кто будут там жить и работать, перестанут разделять реальность на до и после. Эта грань сотрется. Не потому, что мы забудем прошлое. Ни в коем случае. Память останется, но прекрасные реалии, которые мы сегодня создаем, возьмут свое. Последующие поколения будут знать историю, будут чтить шехидов и в то же время будут жить в новой реальности, погруженными в нее.

Да, к сожалению, мир старается не видеть успехов Азербайджана, не замечать того, как он возрождает свои освобожденные земли. Международные организации не "заметили" даже последней масштабной амнистии в Азербайджане, хотя с удовольствием составляют отчеты о количестве заключенных в странах мира, помещая нашу страну на первые строчки негативных рейтингов.

Возьмем последнюю антиазербайджанскую резолюцию Европарламента. Такие резолюции еще больше убеждают нас, что Баку и Ереван должны укреплять билатеральные отношения и разговаривать друг с другом, не обращая внимания на разрушительные манипуляции внешних акторов.

В своем недавнем выступлении в Агдаме глава государства высказался по этому поводу очень прямо. Он очень четко и откровенно высказал все, что думает о Минской группе, о международных организациях, многоликости держав и двойных стандартах. Это не голословные претензии, а констатация фактов. Совершенно несопоставимо отношение мира к оккупации территорий Азербайджана и аналогичным проблемам Украины, Грузии или Молдовы. Армения не подверглась никаким санкциям. Армянские сепаратисты не были занесены в черные списки и все годы оккупации спокойно разъезжали по миру и принимались в парламентах и структурах власти держав. Президент Ильхам Алиев совершенно прав, говоря, что если бы в свое время санкции были введены против такой маленькой и бедной страны, как Армения, ей пришлось бы отказаться от оккупации. Вместо санкций, она пользовалась поддержкой. В результате конфликт затянулся на долгие годы и привел к тяжелым последствиям для Азербайджана.

Так же эти европейские и международные организации и чиновники пытаются тормозить мирный процесс сегодня. Каждое заявление в поддержку осужденных в Баку сепаратистов или бывших армянских жителей Карабаха является вкладом в торможение мирных инициатив. Это не забота о правах, это целенаправленная попытка манипулировать проблемой. Причем, как всегда, однобоко, без учета того, что у данного вопроса есть две стороны, и, говоря об армянах Карабаха, следует говорить и об азербайджанцах Армении.

Но мы не зацикливаемся на этих обидах. Азербайджан не живет обидами. Мы живем будущим и лучшими ожиданиями от этого будущего. Одним словом, для нашей страны 2026 год станет очередной вехой на ее успешном пути.

Лейла Таривердиева