Кипрские СМИ обратили внимание на успешную работу экс-наставника "Омонии" в Азербайджане

Кипрские СМИ обратили внимание на работу главного тренера "Сабаха" Валдаса Дамбраускаса, сравнив его нынешние успехи в Азербайджане с периодом работы в "Омонии".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на издание ThemaSports, литовский специалист не сумел добиться желаемых результатов в кипрском клубе и покинул его досрочно, однако в текущем сезоне уверенно работает в Азербайджане, передает Day.Az.

Отмечается, что после 16 туров Премьер-лиги "Сабах" под руководством Дамбраускаса лидирует в турнирной таблице с 37 очками, одержав 11 побед, четырежды сыграв вничью и потерпев лишь одно поражение. Бакинский клуб опережает участника Лиги чемпионов "Карабах" на одно очко, а в недавнем перенесенном матче первого тура сумел обыграть принципиального соперника со счетом 2:1.

Кипрское издание также подчеркивает, что именно "Сабах" и "Карабах" выглядят главными претендентами на чемпионский титул, поскольку занимающая третье место "Зира" имеет в активе 28 очков.