Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта

Компания Nvidia купила акции Intel на пять миллиардов долларов. Об этом сообщил CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что еще в сентябре самая дорогая компания в мире пообещала, что заплатит по 23,28 доллара за ценные бумаги Intel, для которой эта сделка означает серьезную поддержку, так как техногигант серьезно ослабел в результате ошибочной политики многолетнего расширения производственных мощностей, истощившего его финансы.

Nvidia купила более 214,7 миллионов акций Intel. После этого акции первой упали на 1,3 процента, в то время как акции Intel практически не изменились.