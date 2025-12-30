https://news.day.az/hitech/1806257.html Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта Компания Nvidia купила акции Intel на пять миллиардов долларов. Об этом сообщил CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта
Компания Nvidia купила акции Intel на пять миллиардов долларов. Об этом сообщил CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что еще в сентябре самая дорогая компания в мире пообещала, что заплатит по 23,28 доллара за ценные бумаги Intel, для которой эта сделка означает серьезную поддержку, так как техногигант серьезно ослабел в результате ошибочной политики многолетнего расширения производственных мощностей, истощившего его финансы.
Nvidia купила более 214,7 миллионов акций Intel. После этого акции первой упали на 1,3 процента, в то время как акции Intel практически не изменились.
