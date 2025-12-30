https://news.day.az/world/1806263.html Жуткое ДТП в Индии - ВИДЕО Жуткое ДТП в пригороде индийского Дели, в результате которого погиб водитель внедорожника, широко расходится по мировым соцсетям. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Водитель грузовой машины при повороте не справился с управлением и опрокинулся на находящийся рядом внедорожник.
