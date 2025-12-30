Израиль прикроют «Железным лучом»

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля получили первый образец лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО) Iron Beam ("Железный луч"). Изделие сможет прикрывать объекты от дронов, ракет и минометных мин, пишет Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Минобороны Израиля и компания Rafael Advanced Defense Systems поставили первую систему 29 декабря. Отмечается, что "Железный луч" вступил в строй. В военном ведомстве рассказали, что установка прошла серию испытаний, в ходе которых отрабатывали борьбу с различными угрозами.

Iron Beam интегрируют в состав многоуровневой системы ПВО. Лазер дополнит комплексы "Стрела", "Праща Давида" и "Железный купол". Считается, что стоимость одного применения "Железного луча" почти равна стоимости энергии, которую тратят на его работу.