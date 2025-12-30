Кредитный долг этих лиц списывается?

Вопросы, связанные с кредитной задолженностью, относятся к числу тем, которые больше всего интересуют граждан.

Может ли кредитный долг быть списан, если скончаются и заемщик, и поручитель?

Как передает Day.Az, экономист Асиф Ибрагимов в комментарии для Metbuat.az заявил, что в Азербайджане вопросы кредитной задолженности регулируются Гражданским кодексом, а подход в этой сфере в целом соответствует мировой практике:

"Базовый принцип заключается в том, что логика, применяемая в большинстве стран мира, действует и в Азербайджане, что четко отражено в Гражданском кодексе. То есть в случае смерти заемщика или поручителя кредитное обязательство не прекращается автоматически. Если у умершего есть наследники и они принимают наследство, считается, что они одновременно принимают и его долговые обязательства. Однако здесь существует важное условие: если сумма кредитной задолженности превышает стоимость наследства, то часть долга, превышающая эту стоимость, на наследников не распространяется. К примеру, если у умершего имелся кредитный долг в размере 20 тысяч манатов, а оставленное им наследство - скажем, автомобиль - оценивается в 14-15 тысяч манатов, наследник несет ответственность лишь в пределах этой суммы".

Ибрагимов также отметил, что основное отличие азербайджанской практики от мировой связано с поручителями:

"Во многих странах в случае смерти поручителя его обязательства по поручительству считаются прекращенными. В Азербайджане же, напротив, если умирают и заемщик, и поручитель, их наследники при принятии наследства становятся солидарно ответственными и по долговым обязательствам. Именно по этой логике в стране и решается вопрос кредитной задолженности".