В Азербайджане запрещается распространение этих сведений в соцсетях

Расширяется перечень информации, распространение которой запрещено в интернет-информационных ресурсах.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "Об информации, информатизации и защите информации", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, владелец интернет-информационного ресурса и его доменного имени либо пользователь информационно-телекоммуникационной сети не должен допускать размещение в данном информационном ресурсе (информационно-телекоммуникационной сети) информации, распространение которой запрещено, в том числе сведений, которые при массовой демонстрации оскорбляют общественную нравственность, выражают явное неуважение к обществу, побуждают к совершению соответствующих действий, а именно - к произнесению непристойных выражений, использованию жестов, создающих подобное впечатление, либо к демонстрации частей тела в форме, противоречащей нормам общественной морали и национально-духовным ценностям.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.