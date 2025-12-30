Эти лица не будут платить госпошлины при оформлении недвижимости

Будет расширен перечень льгот по освобождению от уплаты государственной пошлины за выдачу документов, связанных с государственной регистрацией права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашёл отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "О государственной пошлине", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, государственная пошлина не будет взиматься за выдачу документов, связанных с государственной регистрацией права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, а также за государственную регистрацию ипотеки с лиц, признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, событиями 20 января 1990 года, а также в связи с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), включая выполнение воинских обязанностей на Чернобыльской АЭС, а также с лиц, получивших статус семьи шехида.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.