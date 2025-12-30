В Азербайджане повышаются пенсии

Реализованный в 2025 году пятый социальный пакет охватил более 3 млн граждан и способствовал дальнейшему укреплению системы социального обеспечения в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил депутат Вугар Байрамов, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, на повышения, предусмотренные в рамках социальных мер 2025 года, в годовом выражении дополнительно было выделено 1,4 млрд манатов. Таким образом, начиная с 2020 года, на реализацию социальных пакетов по поручению Президента Азербайджана направлено в общей сложности 7,6 млрд манатов дополнительных средств.

Депутат также отметил динамику роста заработных плат. Так, если в 2024 году средняя месячная заработная плата по республике выросла на 8,1%, то за первые 10 месяцев текущего года рост составил 9,4%. По итогам 2025 года ожидается увеличение номинальной средней месячной заработной платы на 9,2%.

По словам В.Байрамова, это станет основанием для индексации и повышения всех видов пенсий уже со следующего месяца. Ожидаемое повышение на 9,2% затронет более 1,1 млн граждан и будет начисляться с января. Индексация распространится на все виды трудовых пенсий, включая пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца.

Так, у гражданина, получающего пенсию в размере 500 манатов, сумма выплат увеличится на 46 манатов. В результате в 2026 году средний размер месячной пенсии в Азербайджане, по прогнозам, составит около 590 манатов, а средняя пенсия по возрасту достигнет 629 манатов, что более чем на 7,9% превышает показатель 2025 года.

Кроме того, повышение критерия нуждаемости до 300 манатов приведёт к увеличению размера адресной социальной помощи для граждан, которые начнут получать её со следующего года. По предварительным оценкам, семья из пяти человек с доходом 900 манатов будет получать в среднем около 600 манатов адресной социальной помощи вместо прежних примерно 525 манатов.