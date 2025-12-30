В Азербайджане создается правовая основа использования животных в разминировании

В Азербайджане будет создана правовая основа для использования животных в деятельности по разминированию с целью обнаружения взрывоопасных боеприпасов.

Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Закон "О животном мире", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, при соблюдении требований данного закона и других нормативно-правовых актов станет возможным использование животных в деятельности по разминированию для обнаружения взрывоопасных боеприпасов в соответствии со стандартными операционными процедурами.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что с 15 по 21 декабря на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 145 противопехотных мин, 46 противотанковых мин и 525 неразорвавшихся боеприпасов.