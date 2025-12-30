Госслужащие будут получать выплаты

Государственный служащий может быть уволен с государственной службы в случае призыва на срочную военную или альтернативную службу.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О государственной службе", обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, если государственный служащий увольняется с государственной службы в связи с призывом на срочную военную или альтернативную службу, ему будет выплачено пособие в размере трех средних месячных государственных окладов.

За исключением случаев ликвидации государственного органа, лица, проходившие службу в соответствующем государственном органе до призыва на срочную военную службу, имеют право обратиться о восстановлении на прежнюю должность в течение не позднее 60 календарных дней после освобождения из военной службы. В этом случае они будут назначены на прежнюю или аналогичную должность.

Служба в срочной военной службе будет учитываться при расчете трудового стажа государственных служащих, которые занимали государственные должности непосредственно до призыва и были вновь назначены на государственную службу сразу после увольнения в запас.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.