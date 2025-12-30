https://news.day.az/society/1806385.html Крупная кража из отела в Баку - подозреваемые попали на камеры - ВИДЕО В Низаминском районе столицы произошла кража. Как сообщает Day.Az, у постояльца одного из отелей было похищено 23 000 манатов.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи: 36-летний Азамат Мамедов, 31-летний Ульви Искендеров и 37-летний Агшин Эминов.
Их прибытие на место происшествия и уход были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на территории.
По данному факту расследование продолжается.
