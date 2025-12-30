Крупная кража из отела в Баку

В Низаминском районе Баку произошла кража.

Как сообщает Day.Az, у постояльца одного из отелей было похищено 23 000 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи: 36-летний Азамат Мамедов, 31-летний Ульви Искендеров и 37-летний Агшин Эминов.

Их прибытие на место происшествия и уход были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на территории.

По данному факту расследование продолжается.