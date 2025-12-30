Все думают, что мы творим: на самом деле, страна воспитывает своих детей

Все думают, что мы творим: на самом деле, страна воспитывает своих детей.

Как передает Day.Az, об этом сказала заслуженный художник Азербайджана Ирина Эльдарова в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".