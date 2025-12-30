"Скорая" будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

Руководство Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) дало медицинским учреждениям необходимые поручения с целью охраны здоровья населения в праздничные дни. Для обеспечения бесперебойного доступа граждан к скорой медицинской помощи проведены соответствующие организационные мероприятия.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе TƏBİB.

Отмечается, что в медицинских учреждениях будет обеспечена работа в усиленном режиме служб скорой и неотложной медицинской помощи, реанимации и интенсивной терапии, неотложной хирургической помощи, травматологической помощи, кардиологической и неврологической экстренной помощи, токсикологической помощи, экстренной педиатрической помощи, экстренной акушерско-гинекологической помощи, а также лабораторной и радиологической неотложной диагностической служб.

Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи также будет функционировать в усиленном режиме.

В нерабочие дни с целью обеспечения оперативности и качества услуг организована система дежурств ответственных должностных лиц, а количество врачебных бригад сформировано в соответствии с текущими потребностями. Бригады скорой медицинской помощи полностью обеспечены медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и другими необходимыми медицинскими средствами.

В настоящее время по городу Баку приведены в готовность к службе примерно 140 бригад скорой медицинской помощи, по 61 региону страны - около 270 бригад.

Материально-техническое обеспечение и кадровые ресурсы запланированы с учетом увеличения в праздничные дни числа приезжающих в столицу как из регионов, так и из зарубежных государств.

Бесперебойная, оперативная и эффективная деятельность службы скорой и неотложной медицинской помощи будет находиться под контролем, будет обеспечено оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.