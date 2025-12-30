Радио TRT Türk посвятило передачу Дню солидарности азербайджанцев мира

Последний выпуск программы "Азербайджанский ветер" (Azərbaycan rüzgarı), вещаемый в этом году на турецком радио TRT Türk, был посвящен 31 Декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в программе прозвучали произведения гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, а также стихи великого поэта Ахмеда Джавада и других народных поэтов Азербайджана.

В программе известные исполнители Азербайджана представили музыку, отражающую единство и равенство наших соотечественников, а также азербайджано-турецкое братство.

Кроме того, передача напомнила об исторических событиях, осветила незабываемые моменты, оставившие глубокий след в памяти нашего народа.

Автор и ведущая программы, наша соотечественница, докторант Стамбульского университета Саида Омар рассказала в интервью АЗЕРТАДЖ, что проект "Азербайджанский ветер" получил поддержку широкой аудитории в Турции. Учитывая этот интерес, планируется продолжить вещание программы и в 2026 году.