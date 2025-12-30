https://news.day.az/society/1806351.html В случае смерти этих лиц их наследникам будет выплачиваться пособие В случае смерти государственного служащего его наследникам будет выплачиваться пособие. Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "О государственной службе", который был обсужд"н на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
В случае смерти государственного служащего его наследникам будет выплачиваться пособие.
Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "О государственной службе", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, в случае смерти государственного служащего, а также при прекращении государственной службы в связи с признанием его судом безвестно отсутствующим или объявлением умершим, его наследникам будет выплачиваться пособие в размере четырехкратного среднего месячного государственного оклада.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
