В Азербайджане увеличен срок отпуска для беременных

Установлен порядок продления оплачиваемого отпуска по беременности и родам.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено предложенными изменениями в Трудовой кодекс, вынесенными на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, оплачиваемый отпуск по беременности и родам до родов продлевается на количество дней, прошедших с предполагаемой даты родов до фактического дня рождения ребёнка. При этом послеродовая часть отпуска не сокращается.

Напомним, что в соответствии с Трудовым кодексом работницам предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 дней после родов). В случае осложнённых родов или рождения двух и более детей послеродовой отпуск составляет 70 календарных дней.

Для женщин, работающих в сельскохозяйственном производстве, отпуск по беременности и родам предоставляется в следующих сроках:

при обычных родах - 140 календарных дней (70 дней до родов и 70 дней после родов);

при осложненных родах - 156 календарных дней (70 дней до родов и 86 дней после родов);

при рождении двух и более детей - 180 календарных дней (70 дней до родов и 110 дней после родов).

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.