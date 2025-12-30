Руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi, дизайнер Гюльнара Халилова представила материал "В чём встречать 2026 год: особенности одежды в Год Огненной Лошади".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Новый год по восточному календарю - это не только праздник, но и символический момент перехода в новую энергетическую фазу. Считается, что правильно подобранный образ помогает настроиться на ритм года, привлечь удачу и подчеркнуть уважение к его символу. 2026 год проходит под знаком Огненной Лошади, а значит, в одежде приветствуются динамика, яркость и свобода самовыражения.

Общий стиль года Огненной Лошади

Лошадь - символ движения, независимости и силы, поэтому строгие, сковывающие и чрезмерно формальные наряды считаются неудачным выбором. Образ должен быть живым, удобным и подчёркивающим индивидуальность.

Лучше всего подойдут:

свободные или струящиеся силуэты;

одежда, не ограничивающая движений;

сочетание элегантности и активности.

Огненная Лошадь ценит уверенность, поэтому важно, чтобы выбранный наряд был комфортным и подчёркивал внутреннюю силу человека.

Цветовая гамма 2026 года

Стихия Огня диктует насыщенные, тёплые и выразительные оттенки. Они символизируют энергию, страсть и жизненную силу.

Наиболее благоприятные цвета:

красный и все его оттенки;

оранжевый, коралловый;

золотой, медный;

бордовый, терракотовый;

тёплый коричневый.

Допустимы и нейтральные цвета - бежевый, кремовый, молочный, но лучше использовать их как фон, дополняя яркими акцентами.

Ткани и фактуры

В 2026 году предпочтение стоит отдавать натуральным и "живым" материалам, которые хорошо сочетаются с энергетикой Лошади.

Рекомендуются:

шёлк и атлас;

бархат и велюр;

лён и хлопок высокого качества;

кожа и замша (в умеренных деталях).

Такие ткани создают ощущение движения, тепла и естественной силы.

Фасоны и детали

Огненная Лошадь любит выразительность, но не вычурность. Образ может быть ярким, но гармоничным.

Хорошо подойдут:

асимметричные элементы;

драпировка;

открытые плечи или подчёркнутая линия талии;

акцент на динамике силуэта.

Важно избегать перегруженности: слишком большое количество декоративных элементов может нарушить баланс образа.

Аксессуары и украшения

Аксессуары играют важную роль, но должны подчёркивать характер, а не отвлекать от него.

Благоприятные варианты:

украшения из золота, меди или бронзы;

аксессуары с огненными камнями (гранат, янтарь);

ремни, подчёркивающие талию;

стильная обувь на устойчивой подошве или каблуке.

Лучше выбирать один-два ярких акцента, чем много мелких деталей.

Чего стоит избегать в новогоднем образе

Считается, что Огненная Лошадь не любит:

полностью чёрные образы без ярких деталей;

слишком строгие, "офисные" костюмы;

старомодную или поношенную одежду;

образы, в которых человек чувствует себя скованно.

Главное правило - образ должен отражать энергию движения и уверенности.

Универсальный совет

Независимо от модных рекомендаций, самый важный критерий выбора одежды - это внутреннее ощущение. Если человек чувствует себя уверенно, свободно и ярко, он уже находится в гармонии с энергией года Огненной Лошади.

Заключение

Встречая 2026 год - Год Огненной Лошади, стоит выбирать одежду, которая символизирует силу, движение и жизненный огонь. Яркие цвета, натуральные ткани и свободные фасоны помогут создать образ, соответствующий духу года. Такой наряд станет не просто праздничным украшением, а символом готовности к новым возможностям, переменам и уверенным шагам вперёд.