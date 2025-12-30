Park Cinema назвала самые кассовые фильмы 2025 года в Азербайджане

Сеть кинотеатров Park Cinema представила список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2025 год. В ТОП-5 вошли азербайджанские, зарубежные и детские фильмы (анимации), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанские фильмы:

Tağıyev: Sona - режиссёр Заур Гасымлы

Apatiya 2 - режиссёр Хикмет Рагимов

Hozu Xan - режиссёр Ильхам Яшароглу

Bəlkə də - режиссёр Талех Юзбейов

Otel Loo - режиссер Эльвин Рустамзаде

Зарубежные фильмы:

Aватар: Огонь и пепел - режиссёр Джеймс Кэмерон

F1 - режиссёр Джозеф Косински

Фантастическая четвёрка - режиссёр Мэтт Шекман

Капитан Америка: Новый мир - режиссёр Джулиус Она

Истребитель демонов: Бесконечная крепость - режиссёр Харуо Сотодзаки

Детские фильмы:

Зверополис 2 - режиссёры Байрон Ховард и Джаред Буш

Minecraft - режиссёр Джаред Хесс

Финник 2 - режиссёр Денис Чернов

Злая часть 2 - режиссёр Джон М. Чу

Смурфики в кино - режиссёр Крис Миллер