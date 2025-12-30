Park Cinema назвала самые кассовые фильмы 2025 года в Азербайджане
Сеть кинотеатров Park Cinema представила список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2025 год. В ТОП-5 вошли азербайджанские, зарубежные и детские фильмы (анимации), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанские фильмы:
Tağıyev: Sona - режиссёр Заур Гасымлы
Apatiya 2 - режиссёр Хикмет Рагимов
Hozu Xan - режиссёр Ильхам Яшароглу
Bəlkə də - режиссёр Талех Юзбейов
Otel Loo - режиссер Эльвин Рустамзаде
Зарубежные фильмы:
Aватар: Огонь и пепел - режиссёр Джеймс Кэмерон
F1 - режиссёр Джозеф Косински
Фантастическая четвёрка - режиссёр Мэтт Шекман
Капитан Америка: Новый мир - режиссёр Джулиус Она
Истребитель демонов: Бесконечная крепость - режиссёр Харуо Сотодзаки
Детские фильмы:
Зверополис 2 - режиссёры Байрон Ховард и Джаред Буш
Minecraft - режиссёр Джаред Хесс
Финник 2 - режиссёр Денис Чернов
Злая часть 2 - режиссёр Джон М. Чу
Смурфики в кино - режиссёр Крис Миллер
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре