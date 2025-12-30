https://news.day.az/world/1806440.html

Протесты фермеров охватили Польшу - ВИДЕО

По всей Польше проходят акции протеста фермеров против торгового соглашения между Европейским союзом и странами MERCOSUR. Как передает Day.Az, аграрии заявляют, что договор может нанести ущерб местным сельхозпроизводителям и привести к снижению качества продукции на рынке. В ряде регионов зафиксированы затруднения движения транспорта.