Протесты фермеров охватили Польшу - ВИДЕО
По всей Польше проходят акции протеста фермеров против торгового соглашения между Европейским союзом и странами MERCOSUR.
Как передает Day.Az, аграрии заявляют, что договор может нанести ущерб местным сельхозпроизводителям и привести к снижению качества продукции на рынке.
В ряде регионов зафиксированы затруднения движения транспорта.
