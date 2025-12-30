Протесты фермеров охватили Польшу

По всей Польше проходят акции протеста фермеров против торгового соглашения между Европейским союзом и странами MERCOSUR.

Как передает Day.Az, аграрии заявляют, что договор может нанести ущерб местным сельхозпроизводителям и привести к снижению качества продукции на рынке.

В ряде регионов зафиксированы затруднения движения транспорта.