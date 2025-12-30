Азербайджан и Уганда взаимно отменяют визы для владельцев этих паспортов

Азербайджан и Уганда взаимно отменяют визовое требование для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Уганда об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований был включен в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания парламента.

Соглашение было подписано 15 октября 2025 года в городе Кампала.

Законопроект был вынесен на голосование и утвержден.