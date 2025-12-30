https://news.day.az/officialchronicle/1806450.html Будет отмечено 900-летие Аджеми Нахчывани - РАСПОРЯЖЕНИЕ Будет отмечено 900-летие Аджеми Нахчывани. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. Новость обновляется
Будет отмечено 900-летие Аджеми Нахчывани - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Будет отмечено 900-летие Аджеми Нахчывани.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Новость обновляется
