В Азербайджане создано Агентство по мониторингу госпредприятий

Создано Агентство по мониторингу государственных предприятий при министерстве финансов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, при министерстве финансов создано Агентство по мониторингу государственных предприятий, а также утверждено Положение о данном органе.

Агентство является органом, входящим в структуру министерства финансов, и осуществляющим мониторинг годовых и среднесрочных бюджетных проектов и прогнозов юридических лиц, находящихся в собственности государства, и юридических лиц публичного права, созданных от имени государства, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, а также мониторинг исполнения годовых смет доходов и расходов, и анализирует показатели их исполнения.

Кабинет министров в течение 1 месяца должен определить предельную численность работников Агентства, принять необходимые меры по решению вопросов его материально-технического обеспечения и финансирования расходов на содержание, а также урегулировать другие вопросы, вытекающие из указа.