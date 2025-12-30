Словакия получила 10 из 14 закупленных в США истребителей F-16 Block 70.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство TASR.

Три истребителя, как уточнило агентство, приземлились во вторник на авиабазе национальных ВВС Кухини близ города Малацки в западной части Словакии. Все закупленный истребители должны поступить в республику до 2027 года.

Контракт на закупку 14 истребителей F-16 Block 70 республика заключила в конце 2018 года. Первые самолеты поступили в страну летом 2024 года. Эскадрилья будет базироваться, как следует из сообщения агентства, на авиабазе Кухини.