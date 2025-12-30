https://news.day.az/society/1806433.html В Баку состоится праздничный салют В Баку в честь 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - состоится праздничный салют. Как стало известно Day.Az, жители и гости столицы смогут наблюдать салют в ночь с 31 декабря на 1 января. Салют будет организован в Приморском национальном парке.
В Баку состоится праздничный салют
В Баку по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - состоится праздничный салют.
Как стало известно Day.Az, жители и гости столицы смогут наблюдать салют в ночь с 31 декабря на 1 января.
Салют будет организован в Приморском национальном парке.
Отметим, что в связи с празднованием Нового года Приморский национальный парк, другие парки столицы и центральные улицы города украшены в праздничном стиле, установлены новогодние елки. Также размещены различные новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных персонажей.
