В Баку состоится праздничный салют

В Баку по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - состоится праздничный салют.

Как стало известно Day.Az, жители и гости столицы смогут наблюдать салют в ночь с 31 декабря на 1 января.

Салют будет организован в Приморском национальном парке.

Отметим, что в связи с празднованием Нового года Приморский национальный парк, другие парки столицы и центральные улицы города украшены в праздничном стиле, установлены новогодние елки. Также размещены различные новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных персонажей.