Азербайджан и Кувейт обсудили перспективы развития отношений

Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Кувейтом.

Обсуждения состоялись 30 декабря в ходе телефонного разговора между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Государства Кувейт Ахмедом Абдуллой аль-Ахмедом ас-Сабахом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе премьер-министра Кувейта, было подчеркнуто, что азербайджано-кувейтские отношения развиваются во многих сферах на основе принципов дружбы и взаимного уважения.

Главы правительств обсудили перспективы развития отношений между двумя странами, рассмотрели ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке дня взаимовыгодного сотрудничества.