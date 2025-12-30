Азербайджан и Кувейт обсудили перспективы развития отношений
Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Кувейтом.
Обсуждения состоялись 30 декабря в ходе телефонного разговора между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Государства Кувейт Ахмедом Абдуллой аль-Ахмедом ас-Сабахом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе премьер-министра Кувейта, было подчеркнуто, что азербайджано-кувейтские отношения развиваются во многих сферах на основе принципов дружбы и взаимного уважения.
Главы правительств обсудили перспективы развития отношений между двумя странами, рассмотрели ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке дня взаимовыгодного сотрудничества.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре