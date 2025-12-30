Расим Мусабеков награжден орденом «Шараф»

Расим Мусабеков награжден орденом "Шараф".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

Согласно распоряжению, Расим Насреддин оглу Мусабеков награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.