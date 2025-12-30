https://news.day.az/officialchronicle/1806458.html Расим Мусабеков награжден орденом «Шараф» Расим Мусабеков награжден орденом "Шараф". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение. Согласно распоряжению, Расим Насреддин оглу Мусабеков награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
