В отчете ВБ финансовые услуги в Азербайджане получили высокую оценку

В отчете Business Ready (B-READY) за 2025 год, опубликованном Всемирным банком, отмечены высокие результаты Азербайджана, впервые включенного в оценку, в сфере финансовых услуг.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Так, Азербайджан по компоненту "финансовые услуги" набрал 87,2 балла из возможных 100 и занял 1-е место среди 101 страны, включенной в рейтинг.

"Оценка проводилась по шкале от 0 до 100 баллов. Итоговый показатель сформирован на основе трех подиндикаторов: регуляторная среда, государственные услуги и операционная эффективность. По подиндикаторам Азербайджан получил 94,1 балла за регуляторную среду, 89,8 балла - за государственные услуги и 77,5 балла - за операционную эффективность.

Отметим, что отчет Business Ready является международным сравнительным оценочным проектом Всемирного банка. В нем оценка проводится по десяти темам, охватывающим жизненный цикл компании и ее участие на рынке - от открытия бизнеса до его ведения (или расширения), а также закрытия (или реорганизации). По каждой теме балл формируется на основе оценки трех подиндикаторов: регуляторной среды, государственных услуг и операционной эффективности. Одной из десяти оцениваемых тем являются финансовые услуги", - говорится в информации.

Как сообщает Центробанк, отчет, публикуемый с 2024 года, охватывает большинство экономик мира и представляет количественную оценку бизнес-среды с точки зрения развития частного сектора.

"В рамках отчета учитываются регуляторная среда, доступность государственных услуг для компаний и рынков, а также операционная эффективность этих услуг.

В текущем отчете представлены официальные данные о готовности к ведению бизнеса по 101 экономике. В документе отмечается, что до конца 2026 года планируется оценка 164 стран", - отмечает ЦБА.

Для подробной информации: https://www.worldbank.org/en/businessready