https://news.day.az/world/1806488.html ОАЭ прекращают деятельность своих антитеррористических сил в Йемене Минобороны ОАЭ сворачивает деятельность своих сил, выполнявших антитеррористические задачи в Йемене. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном агентством WAM.
ОАЭ прекращают деятельность своих антитеррористических сил в Йемене
Минобороны ОАЭ сворачивает деятельность своих сил, выполнявших антитеррористические задачи в Йемене.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном агентством WAM.
Отмечается, что решение принято "по собственной инициативе" с учетом текущего этапа и "соответствует обязательствам ОАЭ по обеспечению безопасности и стабильности в регионе".
