ОАЭ прекращают деятельность своих антитеррористических сил в Йемене

Минобороны ОАЭ сворачивает деятельность своих сил, выполнявших антитеррористические задачи в Йемене.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном агентством WAM.

Отмечается, что решение принято "по собственной инициативе" с учетом текущего этапа и "соответствует обязательствам ОАЭ по обеспечению безопасности и стабильности в регионе".