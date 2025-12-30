Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

Аргентинскому футболисту мексиканского "Монтеррея" Лукасу Окампосу парализовало половину лица.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Gamereactor.

Как уточняет пресс-служба клуба, причиной проблемы стало осложнение после перенесенного вирусного заболевания. 31-летнему Окампосу парализовало левую сторону лица. Футболисту предписали семидневный отдых, после чего он будет обследован повторно.

Окампос перешел в "Монтеррей" в 2024 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче в составе мексиканского клуба, в котором забил пять мячей и отдал шесть передач. Ранее аргентинец выступал за "Марсель", "Дженоа", "Милан" и "Севилью", вместе с которой выигрывал Лигу Европы. Кроме того, он играл за сборную Аргентины.