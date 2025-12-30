https://news.day.az/world/1806503.html Немцев призвали готовиться к неприятным решениям Жителям Германии пора приготовиться к сокращениям и работать усерднее. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким призывом выступил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг. Его процитировало Handelsblatt.
По его словам, чтобы Германия могла оставаться конкурентоспособной в долгосрочной перспективе, нужно провести такие преобразования, которые невозможны без принятия неприятных решений и компромиссов. Зевинг убежден, что те меры, на которые сегодня идет правительство, оказываются недостаточными для существенного стимулирования долгосрочного роста, темпы которого должны превысить один процент.
