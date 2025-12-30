МИД ОАЭ прокомментировал инцидент в йеменском порту

ОАЭ выражают обеспокоенность в связи с заявлением, опубликованным Королевством Саудовская Аравия, и содержащимися в нем принципиальными неточностями относительно роли ОАЭ в текущих событиях в Республике Йемен, сообщает Day.Az со ссылкой на ArabiToday.

Эмираты категорически отвергают любые попытки вовлечь страну в напряженность между йеменскими сторонами и решительно осуждают обвинения в том, что страна якобы оказывала давление на какую-либо йеменскую сторону или давала указания осуществлять военные операции, которые могли бы подорвать безопасность Королевства Саудовская Аравия или нанести удар по его границам.

ОАЭ подтверждают свою неизменную приверженность безопасности и стабильности Королевства Саудовская Аравия, полное уважение его суверенитета и национальной безопасности, а также неприятие любых действий, которые могут угрожать безопасности Королевства или всего региона. Братские и исторические отношения между двумя странами являются краеугольным камнем региональной стабильности, и подтверждают полную координацию с Королевством.

Кроме того, с самого начала событий в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра позиция ОАЭ была направлена на сдерживание ситуации, поддержку усилий по деэскалации и продвижение договоренностей, способствующих сохранению безопасности и стабильности и защите гражданского населения, в полной координации с братским Королевством Саудовская Аравия.

В отношении заявления, сделанного военным представителем сил Коалиции по поводу военной операции в порту Мукалла, Министерство иностранных дел категорически отвергает утверждения о якобы разжигании йеменского конфликта, отмечая, что упомянутое заявление было сделано без консультаций с государствами - членами Коалиции.

Рассматриваемая партия груза не содержала никакого оружия, а выгруженные транспортные средства не предназначались ни для одной из йеменских сторон, а были доставлены для использования силами ОАЭ, действующими в Йемене. Распространяемые в связи с этим обвинения не отражают ни характер, ни цели данной поставки, и что по поводу этих транспортных средств существовала координация на высоком уровне между ОАЭ и Саудовской Аравией, а также договоренность о том, что они не покинут территорию порта. Тем не менее ОАЭ были удивлены тем, что данные транспортные средства были подвергнуты удару в порту Мукалла.

Присутствие ОАЭ в Йемене осуществлялось по просьбе законного правительства Йемена и в рамках возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции с целью поддержки восстановления легитимной власти и борьбы с терроризмом при полном уважении суверенитета Республики Йемен. С момента начала операций коалиции ОАЭ понесли значительные жертвы и на различных этапах демонстрировали солидарность с братским йеменским народом.

Отмечается, что данные события вызывают обоснованные вопросы относительно того, каким образом рассматривалась данная проблема и ее возможные последствия в период, который требует наивысшего уровня координации, сдержанности и мудрости, особенно с учётом сохраняющихся угроз безопасности и опасности со стороны террористических группировок, включая "Аль-Каиду", хуситов и "Братьев-мусульман", в рамках международных усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также по созданию условий для деэскалации и стабильности.

В ОАЭ подтверждают, что реагирование на последние события должно осуществляться ответственно и таким образом, чтобы предотвратить эскалацию, на основе проверенных фактов и существующей координации между заинтересованными сторонами, в целях сохранения безопасности и стабильности, защиты общих интересов, а также содействия политическому процессу и прекращению кризиса в Йемене.



