Сегодня - День солидарности азербайджанцев мира

31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.

16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, проводимом под председательством Гейдара Алиева, было принято решение об учреждении Дня солидарности азербайджанцев мира. Для принятия законодательного акта в связи с этим, Верховный Меджлис направил обращение в парламент страны - Верховный Совет. 25 декабря Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики, учитывая обращение, принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

9-10 ноября 2001 года в Баку прошел I Съезд азербайджанцев мира. Съезд оказал влияние на усиление национального самосознания наших соотечественников, повышение организованности и активности азербайджанских общин в различных странах. Это было новым движением в общественно-политической жизни страны, новым направлением государственной политики. Сказанные на этом съезде великим лидером слова "Я всегда гордился, и сегодня горжусь тем, что являюсь азербайджанцем!" стали крылатыми.

Создание в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 5 июля 2002 года Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах (ныне Государственный комитет по работе с диаспорой), принятие 27 декабря того же года Закона "О государственной политике, связанной с азербайджанцами, проживающими за рубежом" еще более усилили национальное единство и процесс консолидации азербайджанцев мира. Несмотря на плотность и напряженность рабочего графика, великий лидер, являвшийся идеологом, пропагандистом и организатором национального единства азербайджанцев мира, во время зарубежных визитов всегда встречался с нашими соотечественниками, проживающими в этих странах, интересовался их проблемами и заботами, давал рекомендации для их более тесного сплочения.

Президент Ильхам Алиев успешно продолжает дело великого лидера в этой области. Проведенное 16 марта того же года в Баку согласно Распоряжению главы государства "О проведении II съезда азербайджанцев мира" от 8 февраля 2006 года очередного представительного форума стал новым шагом по превращению азербайджанской диаспоры, проживающей за рубежом, в лобби, сыграл важную роль в деле доведения до мирового сообщества реалий о нашей стране.

Состоявшийся 9 марта 2007 года в Баку I Форум руководителей азербайджанских и турецких диаспорских организаций явился важным событием в жизни всех тюркоязычных народов и вошел в историю как яркое свидетельство того значения, которое Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает единству тюркского мира.

Сегодня процесс консолидации нашей диаспоры идет еще более стремительно. Проведенное 18 декабря 2008 года в Баку заседание Координационного совета, созданного на I съезде азербайджанцев мира, принятие на заседании "Хартии азербайджанцев мира" повысил единство и организованность, укрепил связи с исторической Родиной, еще раз подтвердил, что независимый Азербайджан является центром притяжения для азербайджанцев мира.

День солидарности воплощает в себе чувства национального единства, любви к Азербайджану, уважения к национально-духовным ценностям, привязанности к Родине.

Сегодня диаспорская политика государства, процесс укрепления единства и солидарности наших соотечественников, их консолидация в более организованной форме вступили в новый этап. Азербайджанцы мира сегодня играют уже более активную роль в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни стран проживания, вносят большой вклад в расширение взаимосвязей с нашей республикой. Наши соотечественники демонстрируют решительность в доведении до мировой общественности правды об Азербайджане, пропаганде нашего богатого культурного наследия, предотвращении идеологических диверсий агрессивных армянских кругов. Одновременно благодаря поддержке Азербайджанского государства принимаются действенные меры в области налаживания плодотворного сотрудничества с диаспорами братских и дружественных народов.