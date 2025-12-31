В Турции назвали условие для продвижения переговоров с Арменией

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что для того, чтобы его страна могла продвинуться вперёд в отношениях с Арменией, прежде всего необходимо достичь согласия с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, Уралоглу отметил, что в настоящее время ведутся переговоры, подчеркнув, что Армения не выступает против Зангезурского коридора:

"Я разговаривал с прежними и нынешними министрами транспорта Армении. У них нет намерений выступать против Зангезурского коридора. Проводятся встречи с Азербайджаном, и Трамп также внимательно следит за этим процессом.

Азербайджан и Армения должны прежде всего сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. После этого Турция в рамках добрососедских отношений сможет сделать более активные шаги в отношении Армении. Такой же является и позиция нашего президента.

Мы знаем, что премьер-министр Армении Пашинян действительно взял на себя серьёзную ответственность ради продвижения на этом этапе. Министерство иностранных дел Турции ведёт весь процесс, и мы работаем с ними в координации", - отметил министр.